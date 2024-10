ANP

NOS Nieuws • vandaag, 07:03 Wekdienst 23/10: Hoger beroep over moord Peter R. de Vries • Feyenoord uit tegen Benfica

Goedemorgen! De voorzitters van de coalitiefracties praten met premier Schoof over asiel. En in de rechtbank op Schiphol begint het hoger beroep tegen alle verdachten in de zaak over de moord op Peter R. de Vries.

Eerst het weer: in de ochtend is er plaatselijk dichte mist, bij een graad of 8. In de middag lost de mist op en is er ruimte voor de zon. Het wordt ongeveer 15 graden.

Weerplaza

Wat kun je vandaag verwachten?

In de zwaarbeveiligde rechtbank op Schiphol begint het hoger beroep over de moord op Peter R. de Vries. Vandaag en morgen wordt onder meer besproken wat er nodig is voordat de inhoudelijke behandeling kan beginnen.

De voorzitters van de coalitiefracties PVV, VVD, NSC en BBB praten met premier Schoof over voorstellen om het aantal asielzoekers omlaag te krijgen. Inmiddels liggen er meer opties op tafel dan alleen het omstreden staatsnoodrecht. Deze week wil de coalitie eruit komen, zodat het kabinet vrijdag een besluit kan nemen.

De rechtbank in Amsterdam doet uitspraak in de strafzaak tegen ex-Moam-directeur Martijn N. (36), die wordt verdacht van onder meer een reeks verkrachtingen. N. raakte in 2021 in opspraak na publicaties in NRC en Het Parool. Het OM heeft acht jaar cel tegen hem geëist.

Feyenoord speelt zijn derde wedstrijd in de eerste fase van de Champions League tegen het Portugese Benfica. De wedstrijd in Lissabon begint om 21.00 uur.

Wat heb je gemist?

Bij de nieuwe noodopvang in Ugchelen bij Apeldoorn hebben voor het eerst asielzoekers de nacht doorgebracht. Ze zijn gisteravond vanaf het aanmeldcentrum in Ter Apel per bus naar de nachtopvang overgebracht.

De komst van asielzoekers naar Ugchelen leverde eerder veel protest op. De tijdelijke opvanglocatie ligt dicht bij een basisschool. Daar werden spandoeken opgehangen en bij het pand zelf was een explosie.

De nachtnoodopvang is bedoeld voor asielzoekers voor wie geen slaapplek is in Ter Apel. Overdag worden ze weer naar het aanmeldcentrum gebracht.

Ander nieuws uit de nacht:

'Nieuwe koers Nederland nodig in Israëlisch-Palestijns conflict': in een rapport raadt de Adviesraad Internationale Vraagstukken kabinet en parlement aan snel over te gaan tot erkenning van de Palestijnse staat.

Dode en tientallen zieken in de VS door E. coli-uitbraak McDonald's: zeker 49 mensen zijn ziek geworden, één persoon uit Colorado is overleden. Onderzoek richt zich op de uien en het rundvlees van de Quarter Pounder.

50 miljoen van Bill Gates voor Harris: in een reactie zegt de Microsoft-oprichter dat hij kandidaten steunt die zich inzetten voor het verbeteren van leefomstandigheden. Hij sprak niet openlijk zijn steun uit voor Harris.

En dan nog even dit:

Ali (11) uit Syrië woont al 2 jaar in de noodopvang, op een cruiseschip in Amsterdam-Noord. Hij woont er met zijn moeder en twee jongere broertjes. Het Jeugdjournaal sprak met Ali over het leven in de noodopvang.

1:56 Ali woont in noodopvang: 'Familie, vrienden en school zijn het belangrijkste'

Fijne woensdag.