Aanleg vismigratierivier bij Afsluitdijk loopt vertraging op

De aanleg van een speciale passage voor vissen in de Afsluitdijk gaat twee jaar langer duren. Dat zegt de provincie Friesland in een reactie op vragen van Omrop Fryslân . Volgens de provincie heeft de vertraging verschillende oorzaken.

Trekvissen hebben zoet en zout water nodig. Momenteel kan een beperkt aantal vissen al tussen de Waddenzee en het IJsselmeer pendelen door de sluizen in de Afsluitdijk, maar vanwege de stroming is dat alleen weggelegd voor de sterke zwemmers.

Verschillende oorzaken

Het project moest in 2025 klaar zijn, maar nu is dus duidelijk dat de aanleg vertraging heeft opgelopen. Eén van de oorzaken is volgens de provincie dat de passage wordt aangelegd terwijl de Afsluitdijk ook werd versterkt. Die combinatie pakte niet altijd even goed uit, aldus de provincie.