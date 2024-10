Havik en Hoppezak naast podium op WK baan, Van Schip loopt medaille mis na straf

Straf Van Schip

Dat was alleen niet volgens de regels, omdat hij bij die afvalling wel de Portugees Diogo Narciso hinderde. In eerste instantie leek er niets aan de hand en Van Schip kwam ook de volgende rondes goed door, waardoor hij bij de laatste drie hoorde.

Diskwalificatie op Olympische Spelen

Nieuw Duits koppel oppermachtig

Duitsland stuurde een nieuw koppel de baan in: tot en met de Olympische Spelen reed de ervaren Roger Kluge met Theo Reinhardt, maar die is voor de WK gepasseerd. Het jonge toptalent Tim Torn Teutenberg (winnaar van Parijs-Roubaix voor beloften) nam Reinhardts plaats in. Vanaf het begin van de wedstrijd namen zij het heft in handen.