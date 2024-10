City ontsnapt ternauwernood aan puntenverlies tegen laagvlieger Wolverhampton

Manchester City is in de Premier League ontsnapt aan duur puntenverlies. Op bezoek bij Wolverhampton, dat tot nu toe slechts een puntje sprokkelde, maakte John Stones in de allerlaatste minuut de winnende: 1-2.

Snelle goal

Na ruim een half uur was het Josko Gvardiol die de stand met een mooi afstandsschot gelijktrok. City had op dat moment tachtig procent balbezit.

Ook na rust was City veel sterker dan Wolverhampton. Op een paar kleine momenten voor de thuisploeg na had de ploeg van Pep Guardiola constant de bal op de helft van de tegenstander. Toch leek Wolves stand te houden. Pas na de vierde corner op rij, diep in blessuretijd, besliste Stones het duel in het voordeel van City