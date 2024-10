Baansprinters Van de Wouw en Van der Peet naar keirinfinale op WK

Baansprinters Hetty van de Wouw en Steffie van der Peet hebben zich op de WK baanwielrennen in het Deense Ballerup geplaatst voor de finale op het onderdeel keirin.

Op de keirin rijden zes sprinters tegelijk in de baan. Ze worden op snelheid gebracht door een motor en strijden daarna om de overwinning. Door de drukte op de baan is de keirin een verraderlijk onderdeel. Een foute inschatting is snel gemaakt, waardoor je ingesloten kunt worden en niet aan sprinten toekomt.