NOS Voetbal • vandaag, 15:45 Tottenham rolt West Ham in acht minuten op, Kudus krijgt rood na tik aan Van de Ven

Tottenham Hotspur heeft in eigen huis met 4-1 gewonnen van West Ham United. De Noord-Londenaren maakte in de tweede helft in korte tijd het verschil.

Voor de interlandbreak gingen de Spurs onderuit tegen Brighton. De Londenaren gaven een 2-0 voorsprong weg en verloren uiteindelijk met 3-2. Van die nederlaag wist de ploeg van trainer Ange Postecoglou zich in de stadsderby tegen West Ham te herstellen.

Door de zege staat Tottenham nu zesde in de Premier League.

Sterke Van de Ven

Micky van de Ven stond in de basis bij de thuisploeg, oud-Ajacied Mohammed Kudus begon bij West Ham, Crysencio Summerville en Edson Álvarez begonnen op de bank.

Van de Ven herstelde zich tegen West Ham goed van zijn slechte optreden voor het Nederlands elftal tegen Duitsland. Maar ook hij kon niet voorkomen dat Kudus na een minuut of twintig een voorzet van rechts kon binnenschieten.

Getty Kudus geeft Van de Ven een duw in het gezicht

West Ham kreeg in de eerste helft de beste kansen en kwam dus op voorsprong, maar Tottenham had het beste van het spel. Kort voor rust werd het via Dejan Kulusevski gelijk.

Na een fraaie goal van Yves Bissouma in de 52ste minuut stortte West Ham helemaal in. Twee minuten na de 2-1 scoorde Son Heung-min met wat mazzel, waarna hij de wedstrijd in de zestigste minuut helemaal besliste.

Kudus, die een erg sterke wedstrijd speelde, verloor kort voor het laatste fluitsignaal zijn hoofd. Hij trapte na bij Van de Ven, gaf hem daarna een zet in zijn gezicht en deelde tenslotte nog een tik uit aan Pape Sarr.

De Ghanees leek weg te komen met geel, maar na ingrijpen van de VAR moest Kudus toch van het veld af.