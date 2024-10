Jongeren vernielen bijna vijftig auto's in Aalsmeerse parkeergarage

Een groep minderjarige jongeren heeft 46 auto's beschadigd in een parkeergarage in Aalsmeer. Donderdagavond spoten de jongeren drie brandblussers leeg op de geparkeerde voertuigen, meldt de politie.

De schade aan de auto's loopt volgens de politie in de vele duizenden euro's. "Het poeder uit brandblussers is zeer schadelijk, niet alleen voor de lak, maar ook voor de elektronica", legt een woordvoerder van de politie uit.

De lege brandblussers werden teruggevonden in de parkeergarage en in een nabijgelegen sloot. Volgens de politie is dit geen kwajongensstreek meer, maar een actie met verstrekkende gevolgen. "Niet in de laatste plaats voor de jongeren zelf."