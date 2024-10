NOS Wielrennen • vandaag, 20:27 Lavreysen vliegt naar wereldtitel op de kilometertijdrit en onttroont Hoogland

Harrie Lavreysen is de nieuwe wereldkampioen op de tijdrit van 1 kilometer. De baansprinter was in het Deense Ballerup met een tijd van 57,321 seconden nog sneller dan in de kwalificatie, toen hij het wereldrecord op zeeniveau scherper zette. Titelverdediger Jeffrey Hoogland pakte zilver.

Met zijn nieuwe wereldtitel is Lavreysen voor de vijftiende keer wereldkampioen op de baan geworden, waardoor hij alleen recordhouder is. Na zijn wereldtitel op de teamsprint van afgelopen woensdag had Lavreysen het record van veertien titels van de Fransman Arnaud Tournant geëvenaard.

Eerder op de dag kwalificeerde Lavreysen zich met een tijd van 57,468 seconden. In die kwalificatieronde was zijn tijd al vier tienden van een seconde sneller dan het oude record op zeeniveau van zijn landgenoot Hoogland.

Zilver voor Hoogland

Hoogland kon zich in de finale niet verbeteren en moest genoegen nemen met de zilveren medaille. Hierdoor komt er een einde aan een indrukwekkende reeks: Hoogland was in de afgelopen drie jaar wereldkampioen geworden op de kilometertijdrit, al deed Lavreysen toen niet mee.

De 27-jarige Lavreysen reed voor het eerst de kilometertijdrit op een internationaal kampioenschap. Wel werd hij al twee keer Nederlands kampioen. De tijdrit van 1 kilometer is geen olympisch onderdeel.