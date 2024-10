The Innocence Project/Ilana Panich-Linsman De 57-jarige Robert Roberson is in Texas ter dood veroordeeld

NOS Nieuws • vandaag, 08:54 Politieke truc leidt op laatste moment tot uitstel Texaanse executie

Politici uit de Amerikaanse staat Texas zijn erin geslaagd om tijd te rekken voor een terdoodveroordeelde. De man is op het laatste moment opgeroepen voor een hoorzitting in het parlement.

De 57-jarige Robert Roberson stond op het punt de eerste Amerikaan te worden die werd terechtgesteld voor het zogenoemde shakenbabysyndroom. Hij was al overgebracht naar de wachtruimte voor een dodelijke injectie.

Roberson werd in 2003 veroordeeld voor de dood van zijn 2-jarige dochter Nikki, een jaar eerder. Zij stierf nadat ze met een ernstige hersenbeschadiging was opgenomen in het ziekenhuis. Aanklagers concludeerden dat ze het slachtoffer was geworden van het shakenbabysyndroom, waarbij een jong kind hersenletsel oploopt doordat het hard door elkaar wordt geschud.

Zijn verdediging betoogde dat het letsel was ontstaan door een ernstige longontsteking bij het kind, dat de dagen ervoor al ziek was geweest. Ze zou bovendien uit bed zijn gevallen. Robersons gebrek aan empathie in de situatie werd hem zwaar aangerekend door de aanklagers, maar zou voortkomen uit zijn autisme, waar hij op dat moment nog geen diagnose voor had.

Opgeroepen

De afgelopen dagen riepen verschillende partijen op om de zaak van Roberson te heroverwegen, onder wie een groep politici van beide partijen, misdaadauteur John Grisham en de rechercheur die zijn zaak destijds onderzocht. "Deze zaak zal altijd zwaar op mijn hart en ziel drukken", zei deze Brian Wharton. "Ik heb er een rol in gespeeld dat een onschuldige man op death row terechtkwam."

Ondanks alle twijfels waren de autoriteiten in Texas niet te vermurwen. Het is de Amerikaanse staat die met 591 executies sinds de herintroductie van de doodstraf bijna evenveel mensen heeft terechtgesteld als het totaal van de zes staten die onder Texas staan als het gaat om aantallen executies.

De Republikeinse gouverneur Abbott weigerde de zaak te bespreken en een gratiecommissie die slechts zes maal eerder ingreep, wilde ook dit keer niets doen. Ook het Amerikaanse Hooggerechtshof zag geen reden tussenbeide te komen.

AFP De executieruimte van Texas

Ter elfder ure besloten Democratische en Republikeinse politici daarop maar om Roberson op te roepen voor een hoorzitting in het parlement, enkele dagen nadat de executie had moeten zijn voltrokken. Ze wilden hem laten getuigen over hoe hij niet de kans had gekregen nieuwe wetenschappelijke inzichten over het shakenbabysyndroom ter verdediging in te brengen.

Het Texaanse Hooggerechtshof oordeelde enkele uren later in een spoedbesluit dat er hierdoor een conflict was ontstaan tussen de drie machten binnen de staat: het parlement, de gouverneur en de rechters. Dat moet eerst worden opgelost voordat er een eind kon worden gemaakt aan het leven van Roberson, oordeelden de rechters.

Executie Alabama gaat door

Toen Roberson het nieuws werd verteld, minder dan twee uren voor de geplande executie, dankte hij God en iedereen die zich voor hem had ingezet. De aanklagers en gouverneur Abbott hebben nog niet gereageerd. Wat er zal gebeuren nadat Roberson heeft getuigd, is nog niet duidelijk.

In Alabama ging een executie in een soortgelijke situatie door als gepland; daar had de 36-jarige Derrick Dearman zijn verzet tegen zijn terechtstelling vrijwillig opgegeven. "Ik ben schuldig", had hij de rechter in april geschreven. "Het is oneerlijk om de slachtoffers en nabestaanden langer te laten wachten op de gerechtigheid die ze eerlijk verdienen."

Zwaar onder invloed van drugs had Dearman in 2016 ingebroken bij familie van zijn vriendin om haar na een ruzie terug te halen. Hij vermoordde daarbij vijf aanwezigen met een bijl en een geweer die hij ter plekke had aangetroffen. Hij ontvoerde de vriendin; zij overleefde de slachtpartij.