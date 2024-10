Twee jaar cel voor man die GTST-acteur Muijs gijzelde en mishandelde

De man die vorig jaar GTST-acteur Bas Muijs gijzelde, mishandelde en afperste is veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie (OM) had vier jaar cel geëist tegen Harry W., waarvan een jaar voorwaardelijk.

Muijs' ex-vriendin is veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur. De 33-jarige vrouw was aanwezig in de woning en wist wat er gebeurde, maar schakelde geen hulp in voor de acteur.