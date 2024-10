ANP NAC-supporters bij het NAC-stadion na de finalewedstrijd voor promotie/degradatie tussen NAC Breda en Excelsior in mei

NOS Nieuws • vandaag, 12:56 Incidenten in en rond voetbalstadions gedaald

Het aantal incidenten in voetbalstadions is het afgelopen seizoen verder gedaald. Dat melden voetbalbond KNVB, het OM en de politie op basis van onderzoek dat vandaag is gepubliceerd. Wel kregen overtreders relatief vaker een gevangenisstraf opgelegd.

De KNVB registreerde in de stadions 11 procent minder incidenten. Volgens de bond is om 150 wanordelijkheden een onderzoek ingesteld door de onafhankelijk aanklager betaald voetbal. In het seizoen daarvoor was dit 169 keer en het seizoen daarvoor 179 keer. Dat seizoen waren wedstrijden vanwege de coronamaatregelen niet altijd toegankelijk voor publiek.

Het aantal stadionverboden is met het aantal incidenten meegedaald: van 1342 stadionverboden in 2021/2022, naar 1086 in 2022/2023 en naar 1008 in 2023/2024, meldt de KNVB. De meeste stadionverboden zijn opgelegd voor openlijke geweldpleging (16 procent), gevolgd door het bezitten en/of dragen van gezichtsbedekkende materialen (13 procent) en het bezitten en/of afsteken van vuurwerk (11 procent).

Het dragen van bijvoorbeeld bivakmutsen is de afgelopen jaren toegenomen en dient volgens de bond "vaak een negatief doel". Daarom is het verboden.

Welke wedstrijden? Het seizoen 2023/2024 omvat de wedstrijden in de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie, TOTO KNVB Bekerwedstrijden, play-off wedstrijden voor Europees voetbal, promotie/degradatiewedstrijden en tot slot de Johan Cruijff Schaal. Dat waren in totaal 816 wedstrijden.

Het aantal incidenten waarbij voorwerpen op het veld zijn gegooid is afgenomen. Dat blijkt uit het aantal opgelegde stadionverboden hiervoor, meldt de KNVB. Het gaat om een daling van 242 naar 99. Volgens de voetbalbond is die sterke daling een gevolg van de aangescherpte regels die op 6 april 2023 zijn ingevoerd.

Aanleiding voor de aanscherping was het incident tijdens de halve finale voor de KNVB-beker tussen Feyenoord en Ajax, waarbij Ajax-speler Davy Klaassen geraakt werd door een aansteker. Sindsdien wordt een wedstrijd direct gestaakt wanneer een speler of scheidsrechter vanuit het publiek wordt geraakt door een voorwerp.

Bij alleen het gooien van voorwerpen zonder dat iemand geraakt wordt, gaan spelers en scheidsrechters bij een eerste keer naar de kleedkamers en wordt de wedstrijd tijdelijk stilgelegd. Bij een tweede keer wordt het duel direct gestaakt.

'Piek neemt af'

Directeur betaald voetbal van de KNVB Marianne van Leeuwen zegt in een toelichting dat incidenten alle aandacht krijgen. "Begrijpelijk want elk incident is er een te veel." Maar Van Leeuwen wijst erop dat het aantal incidenten in de stadions sinds de piek direct na de coronatijd verder afneemt.

"We zijn er nog niet, maar het gaat wel de goede kant op en dat is een compliment voor alle samenwerkende partijen en alle supporters die wél een steun voor hun club zijn."

Stijging in gevangenisstraffen

Het Openbaar Ministerie meldt dat het afgelopen seizoen 323 verdachten geregistreerd zijn die voetbalgerelateerde feiten hebben gepleegd. Dan gaat het vooral om overtredingen op het gebied van geweld, vernieling, discriminatie, vuurwerk, drugs en het niet opvolgen van bevelen, meldt het OM. Een seizoen eerder waren dat er nog 422.

Het OM heeft in 287 zaken een beslissing genomen voor misdrijven met als classificatie "voetbal". Bij de 107 eindbeslissingen van de rechter die bij het meetmoment bekend waren, is in de helft van de gevallen een gevangenisstraf opgelegd. Dit is een stijging ten opzichte van voorgaande jaren.

De politie meldt dat de daling van het aantal incidenten vooral terug te zien is in de Eredivisie. De Keuken Kampioen Divisie (KKD), het tweede profniveau, vergde het afgelopen seizoen juist meer politie-inzet. Een verklaring hiervoor kan volgens de politie zijn dat het aantal clubs met een relatief grote achterban en groot stadion actief waren in deze competitie.