Axiom Het nieuwe maanpak voor de Artemis-missies

NOS Nieuws • vandaag, 05:33 Van de catwalk naar moonwalk: NASA krijgt maanpakken van Prada

Het ruimtevaartbedrijf Axiom Space en het Italiaanse modehuis Prada hebben de nieuwe maanpakken gepresenteerd. Dat gebeurde tijdens het International Astronautical Congress in Milaan.

NASA besteedde de ontwikkeling van het nieuwe maanpak in 2022 voor 228 miljoen dollar uit aan Axiom. De pakken, die beweeglijker en geavanceerder moeten zijn dan de pakken waarin Apollo-astronauten in de jaren 60 en 70 op de maan liepen. De eerste bemenste maanlanding in NASA's Artemis-programma zal op zijn vroegst eind 2026 plaatsvinden.

Vorig jaar werd een eerste versie van het pak gepresenteerd, in zwart, blauw en oranje. De definitieve versie is vooral wit. Dat heeft een praktische reden. Een wit pak reflecteert hitte, essentieel op het maanoppervlak, waar de temperatuur in de zon kan oplopen tot 120 graden Celsius. Het is ook makkelijker om het maanstof van de pakken te verwijderen omdat het op wit beter te zien is.

AFP De presentatie van het maanpak in Milaan

Een woordvoerder van Prada belichtte de rol van het modebedrijf bij de ontwikkeling van het nieuwe maanpak. "We hebben onze expertise gedeeld op het gebied van zeer hoogwaardige materialen, naaitechnieken, en we hebben zelf veel geleerd".

Medewerkers van Prada waren enthousiast om aan het project mee te werken. "Ze stonden ervoor in de rij. Voor hen was het iets heel speciaals."

De AxEMU, zoals het pak officieel heet, heeft al de nodige testen en simulaties ondergaan met verschillende astronauten en ingenieurs. Het pak is onder water getest in een watertank van NASA en heeft simulaties met verminderde zwaartekracht ondergaan in het Johnson Space Center in Houston.

Axiom Space Impressie van het nieuwe maanpak

De komende tijd staan er nog meer tests op het programma, onder meer in combinatie met de eveneens nieuw ontwikkelde maanrover.

Twee weken geleden onthulde het Chinese ruimtevaartagentschap de nieuwe maanpakken van dat land. China hoopt rond 2030 voor het eerst mensen naar de maan te brengen.