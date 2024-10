Goede start Nederlandse 'Bullet Train' op WK baan, ook vrouwen sterk op teamsprint

WK baanwielrennen live bij de NOS

De wereldkampioenschappen duren van woensdag 16 tot en met zondag 20 oktober en zijn live te volgen bij de NOS via NPO 3 en een livestream. Van woensdag tot en met zaterdag zijn de medaille-onderdelen in de avond en begint de tv-uitzending op NPO 3 om 19.30 uur. Via een livestream zijn er al vanaf 18.30 uur beelden te zien.

Sommige finales worden al vroeg in de avond verreden en zijn dan alleen te volgen via een livestream: onder meer de scratch met Lorena Wiebes (woensdag om 19.00 uur) en de puntenkoers met Philip Heijnen (vrijdag om 18.30 uur).

In onderstaande overzichten is te zien hoe laat Nederlanders in actie komen op de duuronderdelen en hoe laat de sprintfinales zijn waar Nederlanders (bij kwalificatie) aan deelnemen.