Man aangehouden na dodelijke schietpartij bij sportpark in Hilversum

Een man is vanavond aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het doodschieten van een man, gisteren, op een parkeerterrein bij een sportpark in Hilversum.

De opgepakte verdachte komt uit Hilversum. Het slachtoffer was een 21-jarige Utrechter.

Agenten konden niet direct een verdachte aanhouden. De politie schrijft in een persbericht dat er direct "een uitgebreid onderzoek" is opgestart. "Uit dit onderzoek komt nu de aangehouden verdachte naar voren. Hij zit in volledige beperkingen."