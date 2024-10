Getty Oekraïense militairen onderweg in de regio Koersk

NOS Nieuws • vandaag, 16:55 Russen blijven terrein winnen in Koersk, 40 procent terugveroverd

Het had een offensief moeten worden om het moraal op te krikken en het Westen te laten zien waartoe Oekraïne in staat was, maar het offensief in Rusland begint voor de Oekraïners steeds meer op een hoofdpijndossier te lijken.

Het offensief in de Russische regio Koersk is zijn derde maand ingegaan en na een snelle opmars is het tij nu gekeerd. Het front schuift elke dag een beetje op in het nadeel van Oekraïne.

Rusland is deze week begonnen met een nieuw tegenoffensief. Volgens het Oekraïense leger doen daar op dit moment zo'n 50.000 Russische militairen aan mee. Volgens de opperbevelhebber van het Oekraïense leger heeft Rusland zijn troepen deels weggehaald van het front in Oekraïne. Hoeveel Oekraïners vechten in het gebied is onduidelijk.

40 procent terugveroverd

Nog steeds heeft Oekraïne bijna 800 vierkante kilometer Russisch gebied en tientallen dorpen in handen, maar dat is een stuk minder vergeleken met de 1300 vierkante kilometer die ze begin augustus hadden veroverd. De Russen hebben de afgelopen maanden 40 procent van het terrein terugveroverd.

NOS Situatie op 15 oktober 2024 in de regio Koersk

Vooral ten westen van het stadje Soedzja hebben de Russen veel gebied herwonnen. Alleen al de afgelopen dagen zou het gaan om verschillende dorpen. Ook is er zwaar gevochten rondom het plaatsje Ljoebimovka.

In z'n dagelijkse videoboodschap houdt president Zelensky de moed erin. "Al vijf dagen proberen de Russen onze verdediging in de regio Koersk te doorbreken. Onze jongens houden stand en gaan in de tegenaanval."

Meer executies

Maar ondertussen zijn kleine groepen Oekraïense militairen op verschillende plaatsen omsingeld door de Russen. De Amerikaanse denktank The Institute for the Study of War (ISW) meldt dat de Russen bij hun opmars verschillende Oekraïense krijgsgevangen zouden hebben geëxecuteerd, iets dat in strijd is met de Geneefse conventie. Zo zijn enkele dagen geleden negen Oekraïense krijgsgevangen geëxecuteerd in de buurt van het plaatsje Zeleny Sjljach in de regio Koersk.

Opvallend is dat het om dronepiloten gaat die normaal gesproken een flink stuk achter het front zijn gestationeerd. Toch wisten de Russen ver genoeg door te dringen om ze te omsingelen.

De denktank ziet het aantal executies langs het hele front toenemen. Daarbij zouden Russische commandanten de executies aanmoedigen of er zelfs direct opdracht toe geven, zegt het ISW. Volgens Oekraïense cijfers hebben de Russen sinds het begin van de oorlog 93 Oekraïense krijgsgevangenen geëxecuteerd, zeker 28 daarvan deze maand.

De executies worden toegejuicht door Russische bloggers, zij beweren dat het terecht is en een onderdeel van oorlogsvoering. Veel bloggers hebben honderdduizenden of zelfs meer dan een miljoen volgers, vaak uit ultranationalistische hoek.

Sla de carrousel over Getty Bord richting Koersk

Getty Een Oekraïense militair bewaakt de grens met Rusland

Getty Een Oekraïense militair schuilt bij een gebouw in de regio Koersk

Wat het precieze Oekraïense doel in Koersk is, blijft onduidelijk. Waarschijnlijk wilde Oekraïne de Russen dwingen om troepen vanuit andere delen van het front naar Koersk te sturen. Zo kon de Russische opmars in Oekraïne worden afgeremd.

Russische winst in Oekraïne

Maar van dat laatste lijkt geen sprake. Oekraïne, dat de komende dagen z'n nieuwe overwinningsplan wil presenteren, ziet de Russen ook op andere plekken gestaag terrein winnen. Zo hebben ze enkele dorpen in de Oekraïense regio Zaporizja veroverd. En ook in de Oekraïense regio's Donetsk en Luhansk weten de Russen bijna dagelijks terrein te winnen.

De belangrijkste Russische overwinning was begin deze maand, toen ze het strategisch gelegen stadje Voehledar wisten te bereiken. De enige plek langs het front waar Oekraïne een klein succes lijkt te boeken, is rondom de stad Pokrovsk. Daar lijken de Oekraïners de Russische opmars richting de stad voorlopig iets te vertragen.