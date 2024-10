'Manchester United stopt met ambassadeur en clubicoon Ferguson om kosten te besparen'

Manchester United heeft volgens The Athletic besloten om het ambassadeurscontract van clublegende Sir Alex Ferguson te beëindigen. De Engelse topclub staat er financieel niet goed voor en deze beslissing maakt onderdeel uit van een pakket van kostenbesparende maatregelen.

Volgens het Engelse medium zit het Britse chemiebedrijf INEOS, dat sinds dit jaar een minderheidsaandeel heeft in Manchester United, achter de beslissing om de verbintenis van de voormalig manager te ontbinden. Naar verluidt heeft INEOS-oprichter en huidig CEO Sir Jim Ratcliffe de boodschap al medegedeeld aan Sir Alex Ferguson in een persoonlijk gesprek.

Sir Alex Ferguson was van 1986 tot en met 2013 trainer van Manchester United. Na een moeizame start leidde hij de Engelse club naar de absolute top. Onder de leiding van de Schot werden onder meer dertien landstitels, vijf FA-cups en twee Champions Leagues gewonnen. De teller stokte uiteindelijk op 38 prijzen.

Op het moment dat Sir Alex afscheid nam werd hij wereldwijde ambassadeur van de club en dat zou hem naar verluidt 2,5 miljoen euro per jaar hebben opgeleverd.

Geen kerstfeest

Het is niet de enige maatregel die Manchester United treft om financieel wat meer ruimte te krijgen. De club zet ook een streep door het jaarlijkse kerstfeest en de creditcards van een aantal leidinggevenden worden ingenomen.

Opvallend is dat Manchester United afgelopen zomer nog wel flink actief was op de transfermarkt. Trainer Erik ten Hag kon in totaal bijna 240 miljoen euro uitgeven aan nieuwe spelers. Onder meer Oranje-internationals Matthijs de Ligt (minimaal 45 miljoen) en Joshua Zirkzee (minimaal 40 miljoen) werden voor grote bedragen binnengehaald.