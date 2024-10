Reuters De Engelsen speelden niet overtuigend, maar wonnen ruim

NOS Voetbal Engeland herstelt zich van Griekse tragedie met winst tegen Finland

Engeland heeft in de Nations League drie dagen na de thuisnederlaag tegen Griekenland gewonnen van Finland. Het duel in Helsinki eindigde in 1-3, door doelpunten van Jack Grealish, Trent Alexander-Arnold en Declan Rice.

De Engelsen hebben in groep 2 van de B-divisie nu negen punten uit vier wedstrijden. Daarmee staat de ploeg tweede achter Griekenland, dat later vanavond speelt tegen Ierland. Bij winst gaan de Grieken naar twaalf uit vier.

Andere keeper

Interim-bondscoach Lee Carsley had flink ingegrepen na de nederlaag tegen Griekenland. Hij wijzigde zijn team op zes plaatsen. De opvallendste wijziging was in het doel, waar Dean Henderson de voorkeur kreeg boven Jordan Pickford. Verder keerden Harry Kane en Jack Grealish terug na blessures.

Reuters Jack Grealish viert zijn fraai opgezette treffer

Het was uitgerekend de teruggekeerde Grealish die na zeventien minuten een schitterende steekbal van Angel Gomes, die tegen de Grieken nog op de bank zat, beheerst afrondde: 0-1.

Finnen zetten aan

De Finnen gingen op jacht naar de gelijkmaker en na 38 minuten leidde dat tot een grote kans voor Fredrik Jensen, maar de oud-speler van FC Twente schoot wild over de kruising.

Reuters Jensen treurt om zijn gemiste kans

Na bijna een uur spelen kreeg Jensen een nog grotere kans. De aanvaller stond vrij voor het doel, maar schoot de bal van net buiten het vijfmetergebied over het doel.

Engelse goals in slotfase

Twintig minuten voor tijd was er een goede mogelijkheid voor de Engelsen. Invaller Noni Madueke bereikte na een fraaie actie de eveneens binnen de lijnen gekomen Ollie Watkins net niet. Drie minuten later werd het wel 0-2. Trent Alexander-Arnold krulde een vrije trap schitterend in de bovenhoek.

Watkins bediende tien minuten voor tijd nog Declan Rice, die overtuigend de 0-3 op het bord zette. De goal van Rice kwam vlak nadat Go Ahead Eagles-aanvaller Oliver Antman was ingevallen bij de Finnen.

Doelman Henderson van Crystal Palace, slaagde er niet in om de nul te houden. Arttu Hoskonen kopte een corner van Leo Walta hard tegen de touwen: 1-3.

Slovenië wint

In groep 3 van de B-divisie won Slovenië op bezoek bij Kazachstan. Jan Mlakar maakte tien minuten na rust de enige treffer.

Reuters Jan Mlakar maakte de winnende in Kazachstan

Daarmee komen de Slovenen op zeven punten uit vier wedstrijden, op dit moment goed voor een tweede plek achter Noorwegen. Dat heeft evenveel punten, maar een wedstrijd minder gespeeld.