Getty Lotte Kopecky slaat toe in de laatste etappe van de Simac Ladies Tour

NOS Wielrennen • vandaag, 18:15 Kopecky wint laatste etappe en ook eindklassement Ladies Tour na zinderende finale

Lotte Kopecky heeft zondag met een machtige sprint de laatste etappe in de Simac Ladies Tour gewonnen. De Belgische wereldkampioene pakte daarmee genoeg bonificatieseconden om de eerste plek van Franziska Koch over te nemen. Ze won de koers voor de tweede keer in haar carrière.

Een paar meter voor de finish haalde het peloton de gevluchte Silke Smulders terug, die een solo van 40 kilometer net niet kon afmaken met een etappewinst.

Het was vooraf ongemeen spannend in het algemeen klassement van de Ladies Tour. Zeven vrouwen stonden binnen 24 seconden van de Duitse klassementsleidster Koch, onder wie vijf Nederlanders. Kopecky stond op 8 seconden en Lorena Wiebes, die drie etappes won deze ronde, op 15 seconden.

Gespannen

En dus keken de rensters gespannen om zich heen tijdens de zesde etappe, met start en finish in Arnhem. Het was daarmee ook meteen een vrij heuvelachtig parcours rond de stad en over de Veluwe, Met ruim 1.000 hoogtemeters over 145 kilometer ging het op en af.

Met nog zo'n 50 kilometer te gaan probeerden veel rensters het bal te openen, maar ze slaagden er niet in om weg te komen. Maar 10 kilometer later was het dan toch raak: Smulders reed solo weg.

Getty Silke Smulders solo onderweg tijdens de laatste etappe van de Simac Ladies Tour

Achter de Nederlandse werd er vooral naar elkaar gekeken: wie haalt haar terug? Zo pakte de 23-jarige Smulders van Liv AlUla Jayco al snel een gat van 21 seconden op het peloton, wat vooraf ook precies haar achterstand was op klassementsleidster Koch.

Smulders kon gestaag blijven rijden in een soort tijdritmodus, terwijl de rensters daarachter veel energie verspilden door te reageren op in de kiem gesmoorde demarrages.

SD Worx in actie

Met nog 15 kilometer zette de wielerploeg SD Worx van Kopecky en Wiebes zich op kop van het peloton. Ondertussen probeerden drie ploeggenoten van Smulders de vaart eruit te halen. Het gat met de koploper was opgelopen naar 45 seconden. Langzamerhand kon Smulders dromen van een stunt.

Maar haar voorsprong slonk door toedoen van SD Worx. Vier kilometer voor de meet kon het peloton haar zien rijden. Maar ze bleef vechten en vechten. De etappe bleek uiteindelijk net 20 meter te lang voor Smulders.

Pas vlak voor de finish kwam het peloton over haar heen. Kopecky won, mede dankzij Wiebes die de sprint aantrok. Smulders eindigde als vierde, achter de Belgische Marthe Truyen.