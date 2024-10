EPA Palestijnse ontheemden krijgen voedselhulp in een vluchtelingenkamp in Gaza

NOS Nieuws • vandaag, 16:12 Nu 1,1 miljoen gedoneerd aan Giro555 voor slachtoffers Midden-Oosten

De afgelopen twee dagen is er ruim 1,1 miljoen euro gedoneerd aan Giro555. De samenwerkende hulporganisaties kondigden eerder deze week aan dat ze een nationale inzamelingsactie houden voor de slachtoffers van het conflict in het Midden-Oosten. Het geld is bedoeld voor noodhulp in Libanon, Gaza, de Westelijke Jordaanoever, Israël en Syrië.

Deze week ontstond er discussie over de inzamelingsactie. Niet alle omroepen doen volop mee aan de actie, zoals bij eerdere inzamelingsacties van Giro555 wel gebeurde. De grote commerciële radiostations van DPG Media (Qmusic en Joe) en Talpa (onder meer Radio 538, Radio 10) doen niet mee aan een gezamenlijke uitzending op de radio. Wel zenden ze op de actiedag spotjes uit om aandacht te vragen voor Giro555.

Een woordvoerder van DPG zei daarover tegen het AD: "Wij hebben erover gesproken en kwamen tot de conclusie dat dit onderwerp te polariserend zou zijn." Woensdag is er een gemeenschappelijke tv-uitzending vanuit Beeld en Geluid in Hilversum. Daar werken commerciële en publieke omroepen aan mee. Het is geen avondvullend tv-programma, in tegenstelling tot eerdere Giro555-acties.

'Het gaat om mensen'

Actievoorzitter Harm Goossens van Giro555 vindt het jammer dat er discussie is ontstaan over de actie: "Ik denk wel dat de polarisatie in de samenleving en de discussie over onze actie in de afgelopen dagen niet helpen om zoveel mogelijk fondsen in te zamelen voor hulp. Voor ons zijn er niet slachtoffers aan de ene kant of aan de andere kant: het gaat om mensen. Wij zijn er echt voor iedereen in nood, waar je ook vandaan komt."

Hij is blij met het geld dat tot nu toe is gedoneerd: "Het is hartverwarmend om te zien dat Nederlanders de levensreddende hulp in het Midden-Oosten willen ondersteunen."

Slapen op stuk karton

De nood in het Midden-Oosten is hoog. Honderdduizenden mensen zijn op de vlucht voor het geweld. De directeur van Stichting Vluchteling, Tineke Ceelen, is momenteel in Libanon: "Ik ben vaak in Beiroet geweest, maar ik heb de stad nog nooit zo gezien. Steeds meer mensen vluchten naar het centrum om veiligheid te zoeken. Steeds meer gezinnen slapen op straat, op een stuk karton, of gewoon op de stoep. Het is hier vuil, mensen kunnen niet douchen, er is geen wc."

De organisaties achter Giro555 zijn Care Nederland, Cordaid, Kerk in Actie, het Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Plan International, Stichting Vluchteling, Terre des Hommes, Unicef Nederland en World Vision.