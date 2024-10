ANP Lavreysen wil zijn regenboogtrui prolongeren in Denemarken

NOS Wielrennen • vandaag, 17:45 Lavreysen gaat extra onderdeel rijden op gedevalueerd WK: 'Jaar is al geslaagd'

Twee maanden na 'Harries Hattrick' op de Olympische Spelen maakt baansprinter Harrie Lavreysen zich alweer op voor de wereldkampioenschappen in Denemarken, waar hij zichzelf gaat uitdagen op een vierde onderdeel: de tijdrit van 1 kilometer.

Het wordt voor de 27-jarige Lavreysen de eerste keer dat hij de kilometer zal rijden op een internationaal kampioenschap. Daarnaast komt hij ook uit op de drie onderdelen waarop hij regerend olympisch kampioen is: de sprint, teamsprint en keirin.

"Ik houd van uitdagingen", licht Lavreysen zijn keuze toe. "Dit vind ik een goed moment om eens iets anders te proberen. Maar ik wil natuurlijk in de eerste plaats mijn titels verdedigen."

Nederlands kampioen

De kilometer is een niet-olympisch onderdeel, maar wordt wel op EK's en WK's verreden. Lavreysen werd al wel tweemaal Nederlands kampioen op de kilometer.

Jeffrey Hoogland werd de laatste drie jaar wereldkampioen op de kilometer en is sinds vorig jaar ook wereldrecordhouder op het onderdeel. "We hebben het er in het verleden vaker over gehad, het is geen verrassing voor hem dat ik meedoe, denk ik", zegt Lavreysen. "Of hij het echt leuk vindt, weet ik niet. Het zal in ieder geval superlastig worden hem te verslaan."

ANP Lavreysen (links) en Hoogland, samen olympisch kampioen op de teamsprint, concurrenten op de sprint en nu ook op de kilometer

Enkele weken geleden zag het er nog niet naar uit dat Lavreysen met deze plannen naar de WK zou gaan. "Na de Olympische Spelen heb ik vier weken niet getraind en toen dacht ik: ik hoop dat ik één wereldtitel behaal, zodat ik het hele jaar in de regenboogtrui kan rijden."

"Daarna heb ik toch weer wat meer kunnen trainen en nu heb ik wat meer ambitie. Maar mijn jaar is al geslaagd."

66 dagen

De WK beginnen woensdag, welgeteld 66 dagen na de derde gouden race van Lavreysen in Parijs. "Ik heb hier wel voor kunnen trainen, maar te kort om écht op te bouwen. Ik moet vertrouwen op de vorm die ik had op de Spelen. Die kan niet helemaal weg zijn."

WK baanwielrennen bij de NOS De wereldkampioenschappen op de baan duren van woensdag 16 tot en met zondag 20 oktober

Dat geldt voor alle baantoppers. Hetty van de Wouw, zilverenmedaillewinnares in Parijs, legt de vinger op de zere plek. "Het gat tussen Spelen en WK was te groot om je topvorm door te trekken, maar te klein om die topvorm opnieuw te ontwikkelen."

En dus rijden Lavreysen en Van de Wouw niet rond op het niveau dat ze in Parijs haalden, maar de verwachting is dat elke baanrenner daar last van heeft. Veel toppers zijn zelfs helemaal afwezig.

Geen Richardson en Andrews

Lavreysen hoeft bijvoorbeeld geen rekening te houden met Matthew Richardson, die in Parijs zowel op het sprinttoernooi als op de keirin zilver veroverde en al jaren zijn grootste concurrent is. Richardson maakte vlak na de Olympische Spelen bekend niet langer onder de Australische vlag te rijden, maar onder de Britse. Hij had immers een dubbel paspoort.

Na zijn nationaliteitswijziging moet de baanrenner de twee eerstvolgende grote kampioenschappen missen, waaronder de WK in het Deense Ballerup.

ANP Lavreysen versloeg Richardson op de Olympische Spelen

Ook Van de Wouw zal op het WK minder concurrenten hebben dan ze gewend is. Zij pakte haar zilveren medaille in Parijs op de keirin door tweede te worden achter de Nieuw-Zeelandse Elesse Andrews. "Maar de hele Nieuw-Zeelandse sprintploeg is afwezig in Denemarken. Net als de beste Duitse meiden. Veel concurrentie valt dus weg. Maar ik weet gewoon niet hoe goed ik zelf ben."

Het levert op voorhand een interessant en open toernooi op, met ruimte voor verrassingen, waaronder dus de deelname van Lavreysen op de kilometer. Al moet dat niet ten koste gaan van de andere onderdelen, vindt de olympisch kampioen. "Ik ga mijn wereldtitels op de teamsprint (met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland, red.) en in het individuele sprinttoernooi heel hard verdedigen."

Telkens wanneer Lavreysen praat, verschijnt er een grote glimlach op zijn gezicht. "Het is even afwachten hoe het zal lopen, maar ik denk dat het allemaal wel op zijn plek zal vallen. Twee maanden geleden waren we de beste van de wereld. Dat is niet ineens weg. Dat kan niet. Ik ga in ieder geval lekker genieten en een mooi toernooitje rijden."

NOS Sprintfinales op de WK baan