Derde dopingstraf Ben Saddik: rivaal Verhoeven tien maanden geschorst

Voor de derde keer in zijn carrière is Jamal Ben Saddik geschorst na een positieve dopingtest. De kickbokser is met terugwerkende kracht voor tien maanden uitgesloten en mag tot en met 6 januari niet in actie komen.

Voorwaardelijk vrij

Ben Saddik trapte na afloop van een gevecht naar het hoofd van zijn rivaal, waarna een opstootje ontstond. Ben Saddik kwam zelf die avond niet in actie, maar was als begeleider van zijn trainingsmaat Nabil Khachab aanwezig bij dat gevecht.

In juni werd Ben Saddik bovendien veroordeeld tot een celstraf van veertig maanden, wegens zijn vermeende betrokkenheid bij een ontvoering. De Antwerpenaar, die in Utrecht traint, is daartegen in beroep gegaan. In september werd hij onder voorwaarden vrijgelaten.