National Geographic/Jimmy Chin De gevonden bergschoen

NOS Nieuws • vandaag, 15:49 Nadert Everestmysterie ontknoping? Eeuw oude resten van bergbeklimmer Irvine gevonden

Een expeditie van National Geographic heeft op Mount Everest resten teruggevonden van Sandy Irvine, een van de mannen die mogelijk een eeuw geleden als eersten de top van de berg bereikte. De vondst van zijn lichaam zou definitief een antwoord kunnen bieden op de vraag of hij inderdaad in 1924 al de hoogste berg ter wereld beklom.

De 22-jarige Irvine verdween op 8 juni 1924 toen hij samen met de bekende bergbeklimmer George Mallory (37) onderweg was naar de top. Toen het wolkendek even week, zagen achtergebleven reisgenoten op zo'n 800 meter van hun eindbestemming twee kleine figuurtjes hun weg banen naar de piek van de Everest. Beide mannen keerden echter nooit terug.

The Times/News Licensing Irvine (l) met Mallory

Doordat er geen getuigen waren van hun laatste momenten, is altijd onduidelijk gebleven of Mallory en Irvine hun ultieme doel hebben bereikt. Toen Tenzing Norgay en Edmund Hillary 29 jaar later daar wel in slaagden, vonden ze geen bewijs dat anderen hen al voor waren geweest. Ook toen het lichaam van Mallory in 1999 werd teruggevonden bleef definitief bewijs uit.

Fotografisch bewijs?

De vondst van de resten van Irvine zouden het begin kunnen zijn van opheldering van het mysterie: het was namelijk Irvine die in 1924 een Kodak-camera had geleend om de expeditie vast te leggen. Op dat apparaat zou dus een triomf moeten zijn vastgelegd.

De resten werden afgelopen maand ontdekt door regisseur Jimmy Chin, die met klimmers Erich Roepke en Mark Fisher een documentaire over de verdwenen bergbeklimmer maakte voor National Geographic. Op de Centrale Rongbukgletsjer zag Roepke iets uit het ijs steken.

Het bleek een voet in een bergschoen te zijn. Chin vermoedt dat het lichaamsdeel nog maar net door de gletsjer was prijsgegeven. "Ik denk dat het pas een week voordat we het vonden losgesmolten was."

National Geographic/Erich Roepke Jimmy Chin bij de vondst

De sok waarin de voet gestoken was, liet geen enkele twijfel over wie ze gevonden hadden: AC Irvine viel te lezen op een label, de officiële initialen voor Andrew Comyn Irvine. "We bleven allemaal letterlijk in rondjes stampen en krachttermen schreeuwen", zegt Chin over het moment dat ze realiseerden wat ze hadden gevonden.

Volgens een persbericht van National Geographic is een familielid van Irvine bereid een DNA-test te doen, maar Chin heeft al zekerheid: "Ik bedoel, gast, er staat een naam op." Toch heeft Chin een monster genomen om te kunnen testen, de overige resten heeft hij in een koelbox naar het dal gebracht en overgedragen aan de Chinese autoriteiten.

National Geographic/Jimmy Chin

Nicht Julie Summers is blij dat er eindelijk iets meer bekend is over wat er met haar oom is gebeurd indertijd. "Ik had tranen in mijn ogen", zegt ze over het moment dat Chin haar het nieuws bracht. "Ik ken het verhaal al sinds mijn vader me op 7-jarige leeftijd vertelde over het raadsel van mijn oom Sandy op Mount Everest."

De precieze locatie van de vondst blijft nog even geheim, om avonturiers weg te houden. Chin verwacht namelijk dat er nog meer resten gevonden zullen worden, inclusief misschien wel de verdwenen Kodak-camera. "Het zoekgebied is in ieder geval ineens een stuk kleiner."