Toeristen vast in goudmijn Colorado, 1 dode door defecte lift

In de Amerikaanse staat Colorado zitten twaalf mensen vast in een voormalige goudmijn, die nu een toeristische attractie is. Een persoon kwam om het leven en vier mensen raakten gewond toen een lift defect raakte, meldt de sheriff van Teller County. Hij wilde op een persconferentie niet zeggen hoe dat kon gebeuren.

Nadat een groep toeristen beneden in de mijn was afgezet, werd een tweede groep met de lift naar beneden gebracht. Volgens sheriff Mikesell ging de lift toen kapot, op een diepte van zo'n 150 meter. Wat er precies misging, is nog niet duidelijk. De lift met elf mensen erin kon wel weer naar boven worden gehaald. De twaalf anderen, elf toeristen en een gids, zitten op de bodem van de mijn vast, op circa 300 meter diepte.

Zij zijn ongedeerd en staan in contact met de autoriteiten, zegt de sheriff. Ze beschikken over water, stoelen en dekens. Ze zouden gered kunnen worden met een touw, maar Mikesell hoopt dat het lukt om de lift te repareren, zodat ze daarmee weer naar boven kunnen.

Het incident gebeurde in de Mollie Kathleen-goudmijn bij het dorp Cripple Creek, in de buurt van Colorado Springs. De mijn was tussen 1891 en 1961 actief, en wordt sinds de sluiting gebruikt als toeristische attractie.