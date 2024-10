NOS Nieuws • vandaag, 21:51 'Rwanda heeft marburgvirus onder controle'

Rwanda heeft de uitbraak van het zeldzame marburgvirus onder controle, zegt de Afrikaanse volksgezondheidsorganisatie Africa CDC. Het Afrikaanse land meldde de uitbraak eind september. Inmiddels zijn dertien mensen aan het virus overleden.

Rwanda heeft maatregelen genomen om het virus in te dammen, zegt de CDC. Gezondheidsdiensten doen bron- en contactonderzoek. Mensen die in contact zijn geweest met besmette personen mogen het land niet verlaten.

Het marburgvirus is zeldzaam, maar zeer besmettelijk en dodelijk. De kans op overlijden is erg groot. Het virus lijkt op ebola en gaat gepaard met plotselinge koorts, hoofdpijn, overgeven, spierpijn en buikpijn. In een later stadium volgen hevige bloedingen en vallen organen uit.

Africa CDC wil dat andere landen de maatregelen intrekken die ze hebben genomen om Rwandezen te controleren. Zo worden mensen uit het Afrikaanse land gescreend bij aankomst in de Verenigde Staten. Volgens Africa CDC is de kans dat het virus zich buiten Rwanda verspreidt vrijwel nul.

Verdacht geval in Duitsland

Tegen marburg bestaat geen medicijn. Vorige week ontving Rwanda 700 doses van een experimenteel vaccin, die vooral bedoeld zijn voor hulpverleners. Zo'n zeventig procent van de mensen die het virus opliepen, werkt in de zorg.

Vorige week werd gevreesd voor een geval in Duitsland. Van een zieke treinpassagier werd gedacht dat hij het virus bij zich droeg, omdat hij als geneeskundestudent in Rwanda had gewerkt, maar het bleek vals alarm.

Het totaal aantal bevestigde gevallen staat op 58, van wie er twaalf zijn hersteld. De uitbraak is de op twee na grootste ooit wereldwijd. Er vielen alleen meer slachtoffers bij een epidemie rond een Congolese goudmijn tussen 1998 en 2000 en bij een uitbraak in Angola in 2004 en 2005.