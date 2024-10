VN-vredesmissie meldt gewonde blauwhelmen na Israëlische beschietingen

Israëlische militairen hebben gisteren en vandaag meermaals posities van de VN-vredesmissie in Zuid-Libanon onder vuur genomen. Dat is bekendgemaakt door die VN-missie, Unifil.

Al 40 jaar aanwezig

Het hoofdkwartier van Unifil staat in Naqoura, in het zuiden van Libanon. Daar zijn de blauwhelmen al ruim veertig jaar aanwezig om de strijdende partijen uit elkaar te houden.

In het zuiden van Libanon voert Israël al weken zware luchtaanvallen uit op doelen die volgens het land van Hezbollah zijn. Anderhalve week geleden begon het leger ook een grondoffensief.

Gisteravond twitterde de VN-afdeling die over vredesmissies gaat al dat er VN-posities in Zuid-Libanon geraakt waren bij beschietingen tussen de strijdende partijen. Unifil zelf wees Israël afgelopen weekend op het gevaar van zijn legermanoeuvres in het gebied en op zijn verantwoordelijkheid om VN-personeel te beschermen.