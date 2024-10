Wekdienst 9/10: Installatie Schouten in Rotterdam • Gaza-protest in Den Haag

Goedemorgen! Carola Schouten begint als nieuwe burgemeester van Rotterdam en in Den Haag is een demonstratie tegen het Gaza-beleid van de regering.

Eerst het weer: vandaag komen verspreid buien voor. De noordwestenwind is matig tot aan zee krachtig en tijdens buien zijn windstoten tot 70 km/uur mogelijk. Tussen de buien door schijnt de zon en dan is het 14 graden.

Wat kun je vandaag verwachten?

Wat heb je gemist?

Orkaan Milton is vannacht rond 02.30 uur Nederlandse tijd aan land gekomen in Siesta Key, in de Amerikaanse staat Florida. Daar zijn windsnelheden tot wel 200 kilometer per uur gemeten. Ruim anderhalf miljoen huishoudens en bedrijven zitten zonder stroom.