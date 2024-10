Wielrenster De Jong maakt overstap en tekent bij Amerikaanse WorldTour-ploeg

Simac Ladies Tour live bij de NOS

De Simac Ladies Tour is dagelijks te volgen bij de NOS via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app. In het weekend is de meerdaagse koers ook op televisie te volgen.

De derde etappe, met start en finish in Zeewolde, is donderdag vanaf 13.55 uur te zien via deze stream. Het commentaar is van Andries Lamain en Roxane Knetemann.