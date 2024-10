Tennissers boos over nieuwe schotklok in Shanghai: 'We gooien hier geen darts'

Meer scheldkanonnades

Dinsdag was Frances Tiafoe na zijn nederlaag tegen Safioellin ook woedend op de umpire, die vond dat de Amerikaan te lang de tijd nam. "Dit pik ik niet. Ik gooide de bal in de lucht, dan stopt de tijd. Dat is de regel", foeterde Tiafoe tegen de leidsman.

"Het is een fysieke sport en we hebben tijd nodig. Je moet wat medeleven tonen en dat doe je niet. We gooien hier geen darts", was het argument van Tsitsipas.