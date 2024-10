Feyenoord presenteert op een na beste jaarcijfers in clubhistorie

Feyenoord heeft over het seizoen 2023/2024 een winst geboekt van 9,5 miljoen euro. Dat is het op een na beste resultaat uit de historie van de club, zo melden de Rotterdammers woensdag.

De wedstrijden in de Champions League deden een flinke duit in het zakje. Voor het eerst in zes jaar kwam de club weer uit in de groepsfase van het toernooi, wat inkomsten opleverde uit prijzengeld en ticketverkoop.