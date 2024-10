Wekdienst 9/10: Zitting Weiteveen • Nobelprijs Scheikunde toegekend

Goedemorgen! Vandaag vindt er in de rechtbank in Assen een pro-formazitting plaats tegen Richard K., de verdachte van de dubbele moord in Weiteveen. En de Nobelprijs voor Scheikunde wordt toegekend.

Eerst het weer. In het zuidoosten is er veel bewolking en valt langdurig regen. In het westen en noordwesten is het droger, al komen ook daar een paar buien voor met tussendoor ruimte voor af en toe zon. Maxima liggen rond 15 graden.