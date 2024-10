NOS Nieuws • vandaag, 21:17 Kamer wil bankiersbonussen niet versoepelen

De regels rond de beloning van bankiers moeten niet worden verruimd. Een motie daartoe van de SP heeft de steun gekregen van een Kamermeerderheid. Ook de coalitiepartijen PVV en NSC stemden ermee in.

De Kamer loopt daarmee vooruit op een evaluatie van de beloningsregels in de financiële sector. Die wordt eens in de vijf jaar uitgevoerd en wordt in december weer verwacht.

Minister Heinen (Financiën) wilde de uitkomsten daarvan afwachten. In een debat noemde hij dat vorige week "een goed gebruik". Hij raadde af de motie van de SP te steunen. De Kamer besloot daarop zich toch nu al uit te spreken tegen een eventuele verruiming.

Bonusplafond

Dat de Kamer tegen soepeler bankiersbeloningen is, is een domper voor de financiële sector. Verschillende banken en financiële instellingen willen meer ruimte voor het uitkeren van bonussen krijgen. Dat geldt ook voor ABN Amro, waar de Nederlandse staat nog altijd een belang van meer dan 40 procent in heeft. Iedere bank die (deels) in staatshanden is, mag volgens de huidige regels helemaal geen bonussen uitkeren.

ABN Amro is momenteel op zoek naar een nieuwe bestuursvoorzitter, die maximaal zo'n 800.000 euro per jaar als vaste beloning mag verdienen. Dat is een stuk minder dan bestuursvoorzitters van andere AEX-genoteerde bedrijven ontvangen, die daar bovenop ook nog een bonus kunnen krijgen. ABN Amro wil tegenover de NOS niet reageren op de aangenomen Kamermotie.

Voor banken waarin de staat geen belang heeft, geldt nu een bonusplafond van 20 procent van het vaste salaris. Ter vergelijking: bankiersbonussen in de rest van Europa zijn gemaximeerd op 100 procent van het vaste salaris. Met soepeler Nederlandse bonusregels zouden banken makkelijker geschikte mensen voor topfuncties kunnen vinden, zo is de redenering.

Banken teleurgesteld

De huidige regels zijn opgesteld na de wereldwijde financiële crisis van 2008. Die zou onder meer veroorzaakt zijn door verkeerde prikkels die van bankiersbonussen uitgingen. Daardoor zouden banken en andere financiële instellingen aangezet worden tot risicovolle acties.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is teleurgesteld over de Kamermotie. "We vinden het jammer dat de Kamer de evaluatie niet heeft afgewacht. Dan hadden eventuele knelpunten en dilemma's van de wet besproken kunnen worden." De vereniging wil pas na publicatie van de evaluatie inhoudelijk reageren.

