NOS Ontdekker Tom van der Linden onthult het naamplaatje

NOS Nieuws • vandaag, 17:36 Oertijdmuseum in Boxtel heeft officieel zijn eigen dinosaurussoort

Langnekdinosaurus Kirby in het Oertijdmuseum in Boxtel is erkend als een nieuwe soort. Het unieke skelet van 22 meter lang heeft de naam Ardetosaurus Viator gekregen. Dat betekent in brand staande reizende hagedis. Vanochtend werd die naam in het museum bekendgemaakt.

De botten werden in 1993 gevonden in de Amerikaanse staat Wyoming - samen met andere dinosaurusbotten - opgegraven en in 1995 naar Zwitserland gebracht. Daar lagen ze zo'n 20 jaar in de opslag in het Sauriermuseum Aathal.

Een deel werd daarna naar Duitsland gebracht, om met meer mankracht aan het prepareren te kunnen werken. Maar in de opslaghal waar dat gebeurde, brak brand uit, waardoor een deel van de botten verloren ging. De overgebleven botten gingen weer naar Zwitserland en in 2018 werden alle onderdelen van het skelet naar Boxtel gehaald.

In het prepareerlaboratorium zijn de botten verder uit het steen gehakt, schoongemaakt, onderzocht en is het skelet samengesteld. Daar zijn zo'n 40.000 manuren aan besteed door onderzoekers, studenten en vrijwilligers.

Er was veel belangstelling voor de onthulling:

1:26 Museum in Boxtel heeft officieel eigen dinosaurussoort: 'dit is heel bijzonder'

Tom van der Linden werkte als stagiair mee aan het onderzoek van een internationaal team. Er werd toen nog van uitgegaan dat het een Diplodocus was. Maar Van der Linden ontdekte dat het waarschijnlijk om een nieuwe soort ging. Een jongensdroom, zei hij indertijd. Dat gebeurt maar eens in de tien à twintig jaar.

Experts moesten dat nog wel bevestigen. Het onderzoek is nu klaar en is in het wetenschappelijke tijdschrift Palaeontologica Electronica gepubliceerd.

Ondertussen is de dino al een tijd te zien in het Oertijdmuseum. Het skelet was voor 60 procent compleet en is aangevuld met kunststof delen.