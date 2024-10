Getty Tadej Pogacar in het wiel van Alessandro Covi in de afdaling in Tre Valli Varesine.

Peloton knijpt zelf in de remmen in verregende Tre Valli Varesine: 'Wachten op valpartij'

De Italiaanse najaarsklassieker Tre Valli Varesine is vandaag in het water gevallen. In de ochtend trotseerden de vrouwen de aanhoudende slagregen in Noord-Italië nog wel, maar 's middags werd het in de mannenkoers echt te gortig.

Opvallend: na een kilometer of 60 knepen de renners zelf in de remmen. "Iedereen wilde stoppen", verklaarde wereldkampioen Tadej Pogacar na afloop voor de microfoon van Cycling Pro Net. "Het was niet de vraag óf een renner zou crashen, maar wanneer."

Hevige regenval

Al dagen wordt het noorden en midden van Italië geteisterd door hevige regenval. Zaterdag won Pogacar in abominabele omstandigheden de Ronde van Emilië in Bologna. Om die reden had de organisatie van Tre Valli Varesine op voorhand de koers al ingekort van 220,3 kilometer naar 167,3 kilometer.

Koersen bleek onmogelijk, aldus Pogacar. "We probeerden nog te koersen, maar de plassen kwamen op een gegeven moment tot onze pedalen. In afdaling zat ik in tweede positie in het wiel van mijn ploegmaat Alessandro Covi. We zagen zelfs niet meer waar we reden".

Tijdens de koers overlegde Pogacar al nadrukkelijk met de jury en bij de eerste passage van de finish knepen de renners in de remmen. Tweeënhalve minuut eerder had een kopgroep van zes, met onder anderen Romain Bardet en Enric Mas al hetzelfde gedaan.

"Niemand wilde wachten tot er iemand zou vallen want dat zijn de gevaarlijkste valpartijen, wanneer je de controle over je stuur kwijtgeraakt en voorover valt. Dit jaar hebben al veel vrienden in het peloton te maken gekregen met hersenschuddingen en daar moeten we echt voorzichtiger mee zijn."

"We begrijpen dat de organisatoren de koers hebben willen laten doorgaan, maar uiteindelijk maakten alle renners de juiste beslissing om het niet te doen", besloot Pogacar. "Het is jammer, maar gelukkig besefte iedereen dat dit de enige juiste beslissing was."

Vrouwen rijden wel: Kerbaol wint

Opvallend genoeg reden de vrouwen eerder op de dag in vergelijkbare omstandigheden wel gewoon. Tijdens de wedstrijd werd ook die wedstrijd ingekort tot 108 kilometer. De Française Cédrine Kerbaol (Ceratizit) trotseerde de regen het beste en reed solo naar de zege.

Getty Cédrine Kerbaol wint in de regen Tre Valli Varesine voor vrouwen.

In de Tour de France Femmes bewees de Bretonse met een ritzege dat ze tot de beste daalsters ter wereld behoort. Bovendien is Kerbaol heel goed bestand tegen natte en koude omstandigheden. Zo won ze eerder dit seizoen al de Baskische eendagskoers Durango-Durango in apocalyptische omstandigeheden.

Amber Kraak (FdJ-Suez) was de beste Nederlandse op plek 12.

Ronde van Lombardije

In Tre Valli Varesine wilde de kersverse wereldkampioen de laatste puntje op de i zetten voor de Ronde van Lombardije van aanstaande zaterdag. Ook daar geldt Pogacar als dé te kloppen man. In de laatste drie edities van het vijfde wielermonument was de Sloveen ongenaakbaar.

Volgens de weersverwachtingen blijft het de komende dagen slecht weer in Italië. Vanaf vrijdag zou het echter opklaren, waardoor de Ronde van Lombardije vooralsnog niet in gevaar lijkt.