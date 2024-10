FIFA schorst Curto voor tien duels na 'discriminerende' Jackie Chan-opmerking

Tijdens dat duel, gespeeld in de voorbereiding op het huidige seizoen, kreeg Curto het aan de stok met Hwang Hee-chan. Hij noemde de Zuid-Koreaanse aanvaller in een woordenwisseling "Jackie Chan", wat tot commotie leidde.

De Zuid-Koreaanse voetbalbond diende daarop een klacht in bij de FIFA. Het verweer van Curto en zijn werkgever Como was dat hij slechts had gezegd "hij denkt dat hij Jackie Chan is", maar dat werd niet geaccepteerd.