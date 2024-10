China neemt maatregelen tegen import cognac uit EU, reactie op heffingen EV's

China gaat tijdelijke maatregelen nemen tegen het "dumpen" van cognac en soortgelijke dranken uit de EU op de Chinese markt. Dat staat in een verklaring van het Chinese ministerie van Handel. Het is de volgende stap in het escalerende handelsconflict tussen China en de EU en komt dagen nadat er importheffingen zijn aangekondigd op Chinese elektrische auto's.

De Chinezen zijn in januari een onderzoek gestart naar de import van cognac. Dat deden ze nadat de EU een aantal maanden ervoor een onderzoek was gestart naar Chinese subsidies voor elektrische voertuigen.

Armagnac, grappa en cognac

Na de stemming van de EU-lidstaten over het invoeren van importheffingen op Chinese elektrische auto's zeiden Franse cognacmakers al dat ze zich slachtoffer voelen in het handelsconflict. "Ons verzoek om de stemming uit te stellen en te onderhandelen over een oplossing, is genegeerd. De Franse autoriteiten hebben ons in de steek gelaten", reageerden de drankproducenten.