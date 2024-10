AFP De verdachte Christian Brückner (L) met zijn advocaat

NOS Nieuws • vandaag, 11:54 Verdachte in zaak-Maddie McCann mogelijk volgend jaar vrij

De hoofdverdachte van de verdwijning van de Britse peuter Madeleine McCann komt mogelijk volgend jaar op vrije voeten. De Duitser Christian Brückner stond vandaag in Braunschweig terecht op verdenking van seksueel misbruik in een aantal andere zaken, maar de rechter sprak hem vrij.

Brückner (47) zit nu nog een gevangenisstraf van zeven jaar uit voor het verkrachten van een Amerikaanse vrouw van 72 in 2005 in Praia da Luz in Portugal. Daarvoor werd hij in 2019 veroordeeld. In september volgend jaar kan hij vrijkomen.

Hij stond nu terecht voor drie verkrachtingen en twee gevallen van seksueel misbruik van kinderen tussen 2000 en 2017 in Portugal. Justitie had vijftien jaar cel tegen hem geëist. Volgens zijn advocaten was het bewijs te dun en waren de getuigen niet geloofwaardig. De rechter ging daarin mee. Er is nog wel beroep mogelijk.

Tegenslag

Madeleine McCann verdween in 2007, ook in Praia da Luz. Het gezin was op vakantie in de Algarve en de ouders van Maddie waren in de buurt met vrienden aan het eten terwijl hun dochter lag te slapen in hun vakantiewoning. De verdwijning trok in het Verenigd Koninkrijk, maar ook internationaal veel aandacht.

AFP Maddie McCann

De vrijspraak van vandaag is een tegenslag voor de Duitse justitie, die hoopte met een nieuwe veroordeling meer tijd te hebben om de zaak-McCann verder te onderzoeken. Brückner is in die zaak nooit aangeklaagd. Er wordt nog altijd gezocht naar bewijs. Hij werd als hoofdverdachte getipt door een voormalige celgenoot, aan wie hij zou hebben verteld dat hij bij een inbraak geen geld kon vinden, maar wel een kind had meegenomen. Brückner ontkent dat hij er iets mee te maken had.

In Portugal geldt voor moord een verjaringstermijn van vijftien jaar, zodat Brückner daar niet meer kan worden vervolgd. In Duitsland kan moord niet verjaren.