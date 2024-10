Alun Richardson Een sherpa op de Dhaulagiri in het Himalayagebergte

NOS Nieuws • vandaag, 10:34 Vijf Russische bergbeklimmers omgekomen op Dhaulagiri-berg in Nepal

In het Himalayagebergte in Nepal zijn vijf Russische bergbeklimmers om het leven gekomen. Volgens een organisator van expedities in Nepal lijkt het erop dat de vijf zijn uitgegleden en naar beneden zijn gevallen.

Het vijftal was bezig met een beklimming van Dhaulagiri, de op zes na hoogste berg ter wereld. De klimmers werden zondag als vermist opgegeven. De bemanning van een reddingshelikopter trof de lichamen vanochtend aan, zegt een woordvoerder van de trektochtorganisatie.

Een zesde klimmer kon worden geëvacueerd en is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis in de hoofdstad Kathmandu gebracht, meldt persbureau Reuters.

Er is nog geen besluit genomen om de lichamen te bergen. Dat vereist een uitgebreide voorbereiding, menskracht en gebruik van apparatuur.

De Dhaulagiri is 8167 meter hoog:

NOS

Twee van de klimmers hadden de top al bereikt, de anderen waren onderweg naar beneden zonder het hoogste punt te hebben bereikt. Het radiocontact onderling en met teamleden in het basiskamp was verbroken. Meer details over het ongeluk zijn niet bekend.

De klimmers namen deel aan het herfstklimseizoen in de Himalaya. Dat seizoen begon vorige maand en is minder populair dan de lente. Het is minder druk in de bergen en de klimvergunningen kosten dan minder.