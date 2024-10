Pro Shots

FC Twente-vrouwen nieuwsgierig naar Champions League: 'Willen onszelf laten zien'

Trainer Joran Pot moet er zelf ook nog aan wennen, zegt hij aan de telefoon. Samen met de selectie van de FC Twente-vrouwen staat hij op Schiphol op zijn vlucht naar Glasgow te wachten.

Voor het eerst in de historie maken de vrouwen van FC Twente hun opwachting in de groepsfase van de Champions League. Vanavond even voor 21.00 uur klinkt bij het Schotse Celtic, de eerste tegenstander van de Tukkers, de hymne van het Europese toernooi.

"Het is een ervaring die ik ook nog niet heb meegemaakt", zegt de 35-jarige Pot, oud-voetballer van (toen nog) FC Zwolle en Go Ahead Eagles. "Dat we daar mogen staan, hebben we zelf bereikt door goed te presteren vorig jaar. Nu ben ik benieuwd hoe we er een niveautje hoger voor staan. We willen onszelf laten zien in Europa."

Celtic-FC Twente live bij de NOS De eerste wedstrijd van FC Twente in de Champions League-groepfase tegen Celtic is te volgen via deze livestream. Om 21.00 uur wordt er afgetrapt in Glasgow.

FC Twente, de kampioen van vorig seizoen in de eredivisie voor vrouwen, onderging deze zomer een metamorfose. De club zag twaalf speelsters vertrekken, onder wie belangrijke krachten als Renate Jansen (PSV) en Wieke Kaptein (Chelsea).

Toch is de ploeg verdienstelijk aan het nieuwe seizoen begonnen. Pot kreeg er elf nieuwe namen voor terug, onder wie de Welshe keepster Olivia Clark, spits Nikée van Dijk en maar liefst drie speelsters van Fortuna Sittard.

Twente plaatste zich voor de groepsfase van de Champions League door over twee duels met 8-1 van het Kroatische ZNK Osijek te winnen. In de eerste wedstrijd in de eredivisie werd Fortuna met 3-1 verslagen en afgelopen zaterdag bleef de topper tegen PSV in de Grolsch Veste doelpuntloos.

Flinke kluif

Twente is dan ook klaar voor het duel met Celtic, aldus Pot. "Het nieuwe team is snel in elkaar gevallen. Dat was absoluut een flinke kluif, maar iedereen heeft zich snel aangepast. Daardoor draaien we ondanks de vele wisselingen al zo snel in het seizoen erg goed. Ik ben zeer content met waar we nu al staan."

Pro Shots Twente-coach Joran Pot

Hij vindt het nog moeilijk om in te schatten hoe goed en groot het vrouwenvoetbal is in Schotland, maar "de wilskracht, de drive spat ervan af" bij Celtic, zag Pot. "Als ze de ruimte krijgen, willen ze voetballen. Maar ze schromen ook niet de bal diep te gooien en daar de fysieke duels aan te gaan."

En Twente zelf? "We willen graag de bal hebben, het spel maken. We houden ervan om agressief druk te zetten. Maar in de Champions League spelen we tegen tegenstanders die van een ander kaliber zijn dan in de eredivisie. We moeten realistisch zijn."

Hype

Naast Celtic komt Twente ook nog uit tegen Chelsea en Real Madrid. "Allemaal fantastische clubs waar we ons tegen mogen presenteren. Ik verwacht het meest van Chelsea. Zij hebben de afgelopen jaren bewezen een grote club te zijn in het vrouwenvoetbal. Dat wordt een enorme uitdaging voor ons."

Vorig jaar baarde Ajax opzien door een knappe plek in de kwartfinales van het Europese toernooi af te dwingen. De Amsterdammers speelden voor een goedgevulde Johan Cruijff Arena. Op zo'n hype hoopt Pot ook bij de Tukkers.

"Het vrouwenvoetbal wordt steeds groter, hè. En er komen niet zomaar clubs naar Enschede. Ik hoop dat het iets moois teweegbrengt. Tegen Celtic kunnen we een aanzet doen om het aantrekkelijk te maken om doordeweeks naar de Grolsch Veste te komen."