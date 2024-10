EPA Cole Ragans

NOS Sport • vandaag, 07:45 Honkbalpitcher Ragans warmt zich op in Central Park voor zege op New York Yankees

Zondagochtend gooide hij nog anoniem een balletje in Central Park, een dag later nam Kansas City-pitcher Cole Ragans het op tegen de gevaarlijke slagploeg van de New York Yankees. Met succes. De Royals wonnen in de play-offs van het Amerikaanse honkbal met 4-2.

Samen met zijn teamgenoot Sam Long betrad Ragans, gewapend met een handschoen en een bal, om een uur of elf op zondagochtend een stuk gras in het beroemde park, zoals zoveel New Yorkse honkballiefhebbers doen. "Gewoon lekker wat overgooien naar elkaar", zei Ragans. "Niemand herkende ons."

Ondanks deze warming-up liet de controle over zijn worpen maandagavond tien kilometer verder in Yankee Stadium te wensen over. Ragans gooide vier keer vier wijd, maar kreeg desondanks maar één punt tegen. Al na vier innings werd hij afgelost, waarna de Yankees alleen nog in de negende inning een punt scoorden op reliever Lucas Erceg.

Homerun Perez

Ragans ploeg Kansas City liet de knuppels wel spreken, vooral in het begin van de wedstrijd. In de vierde inning scoorden de Royals vier punten op Yankees-pitcher Carlos Rodon, waaronder een solohomerun van Salvador Perez.

Door de 4-2 zege is de stand in de best-of-five weer in evenwicht (1-1). In de nacht van woensdag op donderdag staat de derde wedstrijd op het programma, maar dan in Kansas City.

Ook in de andere serie van de divisional play-offs van de American League is afgelopen nacht de stand gelijkgetrokken. Detroit Tigers versloeg Cleveland Guardians met 3-0.

Bij de series Los Angeles Dodgers-San Diego Padres en Philadelphia Phillies-New York Mets in de National League is het na twee duels ook 1-1.