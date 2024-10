Wekdienst 8/10: Nobelprijs voor Natuurkunde • Politieke Beschouwingen senaat

Goedemorgen! Deze week worden de Nobelprijzen uitgereikt, vandaag is dat de Nobelprijs voor Natuurkunde. En in de Eerste Kamer vinden de Algemene Politieke Beschouwingen plaats.

Eerst veel bewolking en naar het noorden wegtrekkende regen. Vanmiddag wisselen zon, wolken en een enkele bui elkaar af bij maxima tussen 16 en 19 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig met geregeld regen of een bui. Vanaf vrijdag geleidelijk droger met meer zon en temperaturen rond 13 graden.

De toezichthouder voor de jeugdzorg, de Jeugdautoriteit, zegt dat het met deze zorg slechter gaat dan vorig jaar . Daardoor is hij minder toegankelijk voor de doelgroep, de jongeren.

Oud-voetballer en -trainer Johan Neeskens overleed gisteren plotseling op 73-jarige leeftijd in Algerije waar hij was voor de KNVB WorldCoaches. Neeskens geldt als een icoon van het Nederlandse voetbal.

Neeskens ontfermde zich in 1978 tijdens het WK in Argentinië over de kleine jongen Miguel Alejandro Pons, die uitgroeide tot mascotte van Oranje.