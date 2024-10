NOS Voetbal • vandaag, 16:32 Koeman geschrokken door overlijden Neeskens, Swart: 'Beschouwde hem als mijn zoon'

4:29 Koeman geschrokken van overlijden Neeskens: 'Johan was mijn grote idool'

Bondscoach Ronald Koeman is geschrokken van het overlijden van Johan Neeskens. Koeman werkte in zijn carrière een periode nauw samen met de maandag op 73-jarige leeftijd overleden oud-international en oud-trainer.

Koeman en Neeskens waren samen assistent-trainer van Guus Hiddink op het WK van 1998 in Frankrijk. "Ik heb een verleden met Johan. Dat maakt het moeilijk."

"Als klein mannetje was hij mijn grote idool. We hebben tegen elkaar gespeeld, samen de trainingscursus gedaan", vertelde Koeman tijdens de al geplande persconferentie voorafgaand aan het Nations League-duels van Oranje komende week.

Een groot scherm achter de bondscoach toonde een foto van de penalty van Neeskens in de WK-finale van 1974 tegen Duitsland. "Als klein jongetje voetbal je op straat, ik wilde Johan Neeskens zijn. Zijn stijl van spelen sprak mij ongelooflijk aan. Met name zijn strijd, zijn slidings. Penaltyspecialisten zijn er niet meer, hij was er een van."

ANP 1998: Koeman (rechts) en Neeskens (tweede van links) als assistenten van het Nederlands elftal op het WK

Koeman leerde Neeskens persoonlijk kennen toen zij samen de trainingscursus doorliepen. "Nuchter", noemt Koeman zijn idool. "Prima om mee te werken. Eerlijk. Ongelooflijk geordend. Natuurlijk heeft hij ook een periode in zijn leven gehad dat het iets minder geordend was. Maar het was een geweldige gozer."

Swart: 'Beschouwde hem als mijn zoon'

"Dit is toch niet waar? Hier schrik ik heel erg van", zegt Sjaak Swart in een eerste reactie. "Ik heb hem een paar dagen geleden nog gesproken. Ik zou hem 16 oktober nog zien, bij Guus Hiddink. We hadden een afspraak met allemaal andere oud-voetballers."

KNVB staat stil rond overlijden Neeskens De KNVB zegt dat vrijdag tijdens het Nations League-duel met Hongarije en dinsdag tegen Duitsland stil zal worden gestaan bij het overlijden van Johan Neeskens. "In overleg met UEFA, de Hongaarse en de Duitse bond gaan we op gepaste wijze aandacht besteden aan het overlijden van Johan bij de aankomende interlands. Ook wordt er gekeken naar een moment waarop er een mogelijkheid is voor supporters om hem een laatste groet te brengen", aldus de KNVB.

Swart: "Ik heb Johan altijd als mijn eigen zoon beschouwd. Hij heeft zelfs nog bij me in huis gewoond. Hij heeft 55 jaar geleden twee jaar bij mij gewoond. Ik was zijn tweede vader, zei hij."

ANP WK-finale 1978: Neeskens, staand tweede van rechts, met onder anderen Haan, staand derde van links

Arie Haan, ploeggenoot van Neeskens in de succesjaren bij Ajax en in de WK-finales van '74 en '78, reageert ook geschokt op het overlijdensnieuws. "Ik ben erg geschrokken van het bericht. Totaal onverwacht. Hij vertelde dat-ie een gymzaal had aan huis en dat hij vier keer per week trainde. Daarom ben ik zo geschrokken."

"We hebben elkaar twee maanden geleden nog gezien. In Zuid-Frankrijk, met de vrouwen erbij, hebben we nog een paar keer gegolfd. Johan was super fit. Er was niks aan de hand", aldus Haan. "We hebben toen nog verhalen uit de oude doos opgehaald. Iedere wedstrijd die ik met hem speelde was een hoogtepunt. Gelukkig heb ik nooit tegen hem gespeeld."

"Voetbal was zijn leven, Johan kon niet zonder", zegt Haan. "Daarom was hij zo blij met WorldCoaches van de KNVB. Ging-ie zeker vier keer per jaar voor op pad. Vond-ie fantastisch."

"Het wordt nu wel heel dunnetjes met m'n medespelers van Oranje en Ajax. Een voor een vallen ze weg. Ik moet dit echt even verwerken."

Mulder: 'Een boef, maar ook lief'

Ook Jan Mulder, ploeggenoot van Neeskens bij Ajax in de jaren zeventig, schrok ook, "door het plotselinge ervan".

"Hij was een van de allerbesten. Wat je nu noemt een box-to-box-player. Die energie van hem op het middenveld. Je speelde met twaalf man met Johan in je team. Het was een sfeermaker en een gangmaker, het was gewoon een alleskunner. Op het veld was hij een boef, maar ook een heel lieve jongen."

ANP Ajax, 1973: Neeskens, staand als vijfde van links, en Mulder, zittend als tweede van links

"Legendarisch waren de duels tussen Johan en Willem van Hanegem", herinnert Mulder zich. "Dat was bikkelen op hoog niveau. Op voetbaltechnisch gebied, maar ook op het gebied van hardheid."

Mulder: "Ik mocht die jongen ontzettend graag. Het is echt verschrikkelijk."