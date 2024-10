Omstreden stafchef Britse premier Starmer stapt op na kritiek over hoog loon

VK-correspondent Arjen van der Horst:

"De aanstelling van Sue Gray als stafchef was van meet af aan omstreden. In 2022 was ze al in het geheim benaderd door Labour-leider Starmer om stafchef te worden. Op dat moment was Gray nog als hoge ambtenaar werkzaam voor het Britse ministerie van Algemene Zaken en onder meer verantwoordelijk voor het partygate-onderzoek. Het leidde tot scherpe kritiek van de Conservatieven die vraagtekens plaatsen over haar integriteit.

Starmer had gehoopt dat de ferme hand van Gray hem zou helpen de nieuwe Labour-regering een vliegende start te geven. Maar haar aanwezigheid leidde juist tot verdeeldheid bij naaste medewerkers van de premier. Onthullingen over haar salaris, die gelekt waren door Labour-collega's, waren de druppel. Het legde bloot hoe dysfunctioneel het team rond Starmer is."