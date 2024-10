Pro Shots

NOS Voetbal • vandaag, 15:37 • Aangepast vandaag, 18:46 Slots Liverpool wint weer en beleeft historisch sterke start, ook zeges City en Arsenal

Liverpool heeft in de Premier League zijn zesde zege van het seizoen geboekt door Crystal Palace met 0-1 te verslaan. Het was in alle competities zelfs de negende overwinning in tien wedstrijden voor de ploeg van Arne Slot. Geen coach in de rijke historie van de Reds begon beter in zijn eerste tien duels.

Manchester City was thuis met 3-2 te sterk voor Fulham en volgt na zeven duels op een punt van Liverpool. Nummer drie Arsenal, met evenveel punten als regerend kampioen City, versloeg Southampton met 3-1.

NOS Stand Premier League

Met aanvoerder Virgil van Dijk, Cody Gakpo en Ryan Gravenberch in de basis begon Liverpool niet goed. Crystal Palace werd al na 20 seconden gevaarlijk en Eddie Nketiah scoorde, maar zijn doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel.

Daarna ging de knop om bij de ploeg van Slot en was het eenrichtingsverkeer op Selhurst Park. Binnen tien minuten verzilverde Diogo Jota een assist van Gakpo. Niet veel later schonk ook Gravenberch de Portugees een enorme kans, maar ditmaal schoot Jota naast. Na rust miste Mohamed Salah een grote mogelijkheid na puik voorbereidend werk van Van Dijk.

AFP Gravenberch in het stadion van Crystal Palace

Liverpool had de touwtjes lange tijd stevig in handen, maar in het laatste half uur was de thuisploeg enkele keren dicht bij de 1-1. Nketiah, Jean-Philippe Mateta en Eberechi Eze wisten het net echter niet te vinden.

Het uitvallen van keeper Allison Becker was een domper voor Slot. De Ier Caoimhín Kelleher, normaal gesproken tweede doelman, ontbrak vanwege ziekte en dus mocht derde keeper Vitezslav Jaros zijn handschoenen aantrekken. De Tsjech werd een paar keer getest, maar hij hield zijn doel schoon.

City en Arsenal komen terug van achterstand

In Manchester kwam Fulham verrassend op voorsprong bij City. De assist van Raúl Jiménez bij de 0-1 was schitterend: de Mexicaan liet met een kunstig hakje Andreas Pereira scoren.

Fulham bleef daarna gevaarlijk met counters, maar faalde in de afwerking. Van de rand van het strafschopgebied werkte Mateo Kovacic twee keer wel doeltreffend af. Invaller Jérémy Doku knalde de 3-1 binnen en door een late tegentreffer van Rodrigo Muniz waren de laatste minuten nog spannend.

EPA Manchester City viert de 3-1

City hield de drie punten in huis en ook Arsenal pakte thuis de drie volle buit. Cameron Archer opende in de tweede helft de score namens de bezoekers, maar via Kai Havertz en Gabriel Martinelli boog Arsenal het snel om.

Nadat Southampton nog de lat had geraakt, besliste Bukayo Saka de wedstrijd met de 3-1.