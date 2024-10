Advies aan Apeldoorners om water te koken, toch vandaag ook run op flessen

NOS Ook vandaag slaat een deel van de inwoners van Apeldoorn flessen water in

Ook vandaag slaat een deel van de inwoners van Apeldoorn en omstreken flessen water in, omdat het drinkwater in en rondom de stad is verontreinigd met de E. colibacterie. Die bacterie wordt ook wel de poepbacterie genoemd.

Na drie minuten koken kan het water uit de kraan gewoon veilig worden gedronken, maar toch gaan de waterflessen er opnieuw hard doorheen bij verschillende supermarkten. In sommige supermarkten zijn de schappen al leeg, maar ze worden zo snel mogelijk aangevuld. Filialen worden extra bevoorraad.

Een van de supermarkten zegt voor vandaag 10.000 liter water te hebben besteld, meldt de Stentor. Normaal gesproken is dat ongeveer 1000 liter.

Bij een van de supermarkten ging de voorraad, die goed is voor drie maanden, er gisteren helemaal doorheen. Vandaag kwam er al een nieuwe trailer binnen, zegt de manager. Ook is er nog een nieuwe onderweg.

'Ik kook het gewoon'

"Na het bericht van Vitens dacht ik: ik ga even water halen", zegt een van de klanten. De man haalt naar eigen zeggen een of twee trays met flessen. Een andere man, met een volle winkelwagen, zegt dat hij voor hem en zijn buurman water heeft gehaald. Hij hoopt dat het probleem snel wordt opgelost.

Een vrouw haalt een tray voor haar 82-jarige vader. "Hij begrijpt niet dat hij nu eerst water moet koken." Zelf kookt ze wel haar water. "Voor de hond, voor het gezin, voor iedereen. Ik kook het gewoon. We moeten het even zo doen."

"Niet normaal joh", zegt een supermarktmanager in Apeldoorn. In deze video omschrijft hij wat hij gisteravond in zijn winkel zag gebeuren:

Ook in de plaatsen rondom Apeldoorn vliegen de waterflessen de deur uit. Bij de Hanos in Zwolle is de voorraad bijna op. "Mensen liepen met karren vol waterflessen, sixpacks en jerrycans vanochtend", zegt een medewerker tegen de regionale krant. "Een bijzonder gezicht. Het deed mij denken aan twee jaar geleden, toen hadden we dezelfde situatie met zonnebloemolie door de oorlog in Oekraïne."

Het Gelre-ziekenhuis in Apeldoorn regelt grote watertanks voor schoon drinkwater, schrijft de Stentor.

Gisteren adviseerde drinkwaterbedrijf Vitens aan ongeveer 70.000 huishoudens om water in ieder geval tot 14 oktober eerst te koken. Dat is niet nodig voor douchen of handenwassen.

"Als mensen thuis de kraan opendoen, komt er gewoon water uit", zegt Vitens tegen de NOS. "Het ongemak en de impact is groot. Dat begrijpen we." Een woordvoerder benadrukt dat het water na drie minuten koken gewoon veilig is om te drinken.

Darmklachten De E. colibacterie komt van nature voor in de darmen van mensen en dieren. De bacterie kan bij besmet voedsel of water leiden tot maag- en darmklachten, zoals diarree en buikkrampen.

Het water is vervuild geraakt bij een drinkwatervoorziening in Apeldoorn. "Daar zijn vier reservoirs. We gaan die een voor een leeg laten lopen, daarna reinigen en weer vullen. Dan testen we of de besmetting weg is", liet een Vitens-woordvoerder gisteren aan Omroep Gelderland weten. Het bedrijf noemt het zelf een lichte verontreiniging die tijdens een controle werd ontdekt.

Het is een proces dat dagen kan duren. Hoe de E. colibacterie in het drinkwater is terechtgekomen, wordt onderzocht.