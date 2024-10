AFP Coco Gauff

NOS Sport • vandaag, 11:57 • Aangepast vandaag, 14:09 Gauff knokt zich naar finale WTA-toernooi in Peking, ook Muchová finaliste

Coco Gauff heeft de finale van het WTA-toernooi in Peking bereikt. De Amerikaanse (WTA-6) ontsnapte tegen Paula Badosa (WTA-19): 4-6, 6-4, 6-2. Ze neemt het in haar negende WTA-finale (zeven titels) op tegen de Tsjechische Karolína Muchová. De nummer 49 van de wereld won in twee sets van Zheng Qinwen (WTA-7): 6-3, 6-4.

Badosa was in april 2022 de nummer twee van de wereld, maar worstelde sindsdien lange tijd met blessures en haar vorm. De laatste maanden heeft ze de smaak weer te pakken. Zo won ze het toernooi van Washington, haalde ze de halve finales in Cincinnati en reikte ze op de US Open tot de laatste acht.

Ook tegen Gauff liet Badosa bij vlagen prachtig tennis zien. In de eerste set benutte de Spaanse beide breekkansen die ze kreeg, terwijl Gauff tien van de elf kansen miste.

Gemiste kansen Badosa

In de tweede set liep Badosa vlot uit naar 3-1, maar miste ze drie kansen op een dubbele break voorsprong. Badosa speelde de ballen daarna net iets minder diep, Gauff werd agressiever en de Amerikaanse won, mede dankzij tien punten op rij, vanaf 2-4 zes games achter elkaar.

Badosa kwam die klap niet meer te boven. Gauff bleef domineren, won overtuigend de derde set en kan zondag in haar negende finale (de tweede van dit jaar) haar achtste titel veroveren.

EPA Karolina Muchova tijdens een eerdere wedstrijd in Peking

In de andere halve finale gaven Muchová en Zheng elkaar weinig toe. De Tsjechische benutte op 3-2 haar eerste breekkans.

De Chinese moest zich na een lelijke val aan haar vingers en pols laten behandelen, kreeg op 5-3 haar eerste breakpoint, maar moest de set aan Muchová laten.

Ook in set twee benutte de Tsjechische haar eerste breekkans (op 1-1). Dat was genoeg voor de winst. Muchová speelt zondag haar zesde finale op WTA-niveau. Alleen in 2019 in Seoul ging ze met de titel aan de haal.