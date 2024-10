Indiase leger: 36 maoïstische rebellen gedood bij vuurgevecht

Indiase militairen zeggen dat ze 36 maoïsten hebben gedood in de centraal gelegen deelstaat Chhattisgarh. Volgens de autoriteiten braken er vuurgevechten uit tussen militairen en de maoïstische rebellen. De autoriteiten melden niet of er ook militairen zijn omgekomen of gewond zijn geraakt.

Meer dan 10.000 doden

De strijd begon in de late jaren 60, toen de maoïsten in opstand kwamen in de deelstaat West-Bengalen. De opstand verspreidde zich naar verschillende andere delen van India. Sindsdien zijn in dit conflict meer dan 12.000 mensen om het leven gekomen, schatten mensenrechtenorganisaties.