ANP Baudet en Hiddema in de Tweede Kamer in 2020

NOS Nieuws • vandaag, 14:05 • Aangepast vandaag, 16:43 Baudet verhoord door politie om FvD-video's

Partijleider Thierry Baudet van Forum voor Democratie (FvD) is verhoord door de politie omdat er aangifte is gedaan om twee video's die dit jaar en vorig jaar november door zijn partij zijn gebruikt.

Baudet is vandaag samen met zijn advocaat en voormalig fractiegenoot in de Tweede Kamer Theo Hiddema naar een politiebureau in Amsterdam gegaan voor het verhoor. De twee kondigden dat zelf aan op X.

In de uitnodiging van de politie staat dat FvD wordt verdacht van groepsbelediging en aanzetten tot haat. De brief is door Baudet online gezet.

Spreidingswet

De eerste video gaat over de spreidingswet, de wet waarmee asielzoekers evenwichtiger moeten worden verspreid over het land. Het filmpje is in het voorjaar meerdere keren uitgezonden in de Zendtijd voor Politieke Partijen op televisie.

Het tweede filmpje gaat over transgender en non-binaire personen. Dat is gebruikt op de Instagrampagina van Forum voor Democratie. Vanwege de filmpjes is drie keer aangifte gedaan.

Reactie Openbaar Ministerie

Het OM meldt in een persbericht dat het de twee video's als strafbaar heeft beoordeeld. "Het eerste filmpje beoordeelt het OM als een uiting die aanzet tot haat tegen asielzoekers en groepsbelediging, de andere video als een uiting die aanzet tot haat tegen lhbtiq+-ers en als een discriminatoire belediging van een persoon."

In een toelichting bevestigt een woordvoerder van het OM de inhoud van de politiebrief. In eerste instantie worden de drie bestuursleden van de partij verhoord, zegt de woordvoerder. "Thierry Baudet is van hen de eerste. Wij willen van de bestuursleden weten wat hun bedoeling is geweest met deze video's. Daarna nemen we een beslissing of zij worden vervolgd of niet."

Zendtijd voor politieke partijen

Het filmpje over de spreidingswet was een campagnevideo die werd uitgezonden op een publieke tv-zender. Hoe veel zendtijd een politieke partij krijgt en wanneer een video wordt uitgezonden bij de publieke omroep, wordt bepaald door het Commissariaat voor de Media (CvdM).

"De rol van het Commissariaat bij de zendtijd voor politieke partijen is zorgen voor een evenwichtige en gelijkwaardige verdeling van deze zendtijd", zegt Gert-Jan Hartlief van het CvdM. "Hiervoor wordt een onafhankelijk notaris ingeschakeld, die de loting verricht waarmee de zendtijd wordt ingedeeld."

Zowel de NPO als het Commissariaat voor de Media heeft geen invloed op de inhoud van de campagnevideo's. Ook worden de video's niet van tevoren bekeken door de NPO of het CvdM. "Het Commissariaat gaat niet over de inhoudelijke beoordeling, de inhoud van de filmpjes is aan de politieke partijen zelf", stelt Hartlief.