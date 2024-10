VodafoneZiggo wint geschil: dak woongebouw nodig voor internet

VodafoneZiggo moet gebruik kunnen maken van een antenne-opstelpunt op het dak van een woongebouw in Alphen aan den Rijn. Gebouw-eigenaar Aegon wordt daartoe verplicht door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Het opstelpunt is nodig om goede netwerkdekking te garanderen, zegt de toezichthouder.

Maar niet elke geschikte locatie-eigenaar staat open voor plaatsing van antennes. En dat maakt het in sommige gevallen moeilijk om nieuwe antennes te plaatsen of eindigende contracten met locaties te verlengen.

Woningcorporaties

Het FD schreef in augustus dat telecombedrijven klagen dat het vooral in grote steden steeds lastiger is om nieuwe locaties voor antennes te vinden of bestaande te vervangen. Zij wijzen op woningcorporaties, die met hun flats en etages van oudsher grote leveranciers van plekken waren.