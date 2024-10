Alcaraz vecht zich langs titelhouder Sinner in finale Peking

Carlos Alcaraz heeft het ATP-toernooi van Peking op zijn naam geschreven. De nummer drie van de wereld klopte wereldranglijstaanvoerder Jannik Sinner na een beklijvend gevecht met 6-7 (6), 6-4, 7-6 (3). Het was voor de Spanjaard de zevende zege in elf duels met zijn Italiaanse rivaal.

Alcaraz, die in de tweede ronde Tallon Griekspoor tennisles had gegeven, had in de eerste set de touwtjes in handen. Hij kwam met aanvallend spel op 5-2. Er leek geen vuiltje aan de lucht, maar toen hij op 5-3 mocht serveren voor de set, slopen er foutjes in z'n spel.