NOS Nieuws • vandaag, 14:23 Minister Heinen geeft banken één jaar om klanten beter informeren over spaarrentes

Minister Heinen van Financiën geeft banken een jaar de tijd om hun klanten beter te informeren over hoe de spaarrentes tot stand komen. Dat schrijft hij in een Kamerbrief naar aanleiding van een rapport van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) eerder dit jaar. Daarin concludeerde de ACM dat Nederlandse banken hun klanten relatief lage spaarrentes betalen, omdat er sprake is van te weinig concurrentie.

Uit het rapport bleek toen niet dat er verboden afspraken zijn tussen de banken. Maar de vier grootste (ING, Rabobank, ABN Amro en de Volksbank) houden elkaars tarieven wel goed in de gaten. Ze stemmen die volgens de ACM stilzwijgend met elkaar af. Daarmee blijven de rentes voor veel klanten laag.

Verbod op koppelverkoop

Een 'overstapdrempel' is dat klanten bij de grote banken niet de mogelijkheid hebben om alleen een spaarrekening te openen. Ze zijn verplicht om bij dezelfde bank ook een betaalrekening af te sluiten. Deze constructie, ook wel koppelverkoop genoemd, wil de minister laten onderzoeken en mogelijk verbieden.

Een verbod zou ertoe kunnen leiden dat banken stoppen met het gratis aanbieden van spaarrekeningen. Ook zouden de kosten voor betaalrekeningen kunnen stijgen. De spaarrente zou zelfs nog lager kunnen uitvallen door een verbod, schrijft de minister. Dat wil hij onderzoeken.

Buitenlandse banken

Als mensen toch graag alleen een spaarrekening willen afsluiten zijn ze nu vaak aangewezen op kleinere of buitenlandse banken. Bij die laatste liggen de rentes vaak hoger, maar de bereidheid om over te stappen is laag. Dat heeft ook te maken met een gebrek aan vertrouwen, schreef de ACM in zijn rapport.

Mensen vragen zich af of hun geld daar wel veilig staat. Daarin speelt goede voorlichting over het depositogarantiestelsel een rol, zegt de minister. "Dat is van belang om het vertrouwen van consumenten in (buitenlandse) banken te vergroten." Als er meer spaargeld op buitenlandse banken wordt gezet, kan er ook meer druk worden uitgeoefend op Nederlandse banken.

Depositogarantiestelsel Mocht een bank failliet gaan dan wordt het geld op je bankrekening bij een Nederlandse bank beschermd door het Nederlandse Depositogarantiefonds. Dat betekent dat er bescherming wordt geboden tot 100.000 euro per persoon. Staat je spaargeld op een buitenlandse rekening binnen de Europese Unie, ben je ook voor dat bedrag beschermd. Bij landen zoals Noorwegen, die geen euroland zijn maar zich wel in de EU bevinden, is het mogelijk dat de € 100.000 euro wordt omgerekend naar de lokale valuta van het land.

Sinds 2004 bieden verschillende banken een overstapservice aan om het overstappen naar een nieuwe betaalrekening makkelijker te maken. Sinds 2014 is die service ook verplicht voor betaalrekeningen, maar voor spaarrekeningen bestaat die nog niet. Daar voert de minister nog gesprekken over.

Voor nu geeft hij banken dus eerst zelf de kans om hun klanten te informeren over de totstandkoming van de spaarrentes. Doen zij dit onvoldoende, dan volgen er wettelijke maatregelen om dit te verbeteren. "Ik beoordeel dat over een jaar."